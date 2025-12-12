В Екатеринбурге откроется московский ресторан морепродуктов Mollusca

На втором этаже гастромолла «Главный» в Екатеринбурге 12 декабря откроется ресторан морепродуктов Mollusca, аналогичный заведению на Патриарших прудах в Москве, сообщили «Ъ-Урал» представители заведения. Время открытия назначено на 19:00.

Ресторан в Екатеринбурге стал первым заведением гастропроекта за пределами столицы. По словам представителей, открытие точки в Екатеринбурге — это не франшиза в привычном формате, а диалог двух культур: для московской творческой интеллигенции, арт-сообщества и ценителей авторской кухни ресторан стал «местом силы», а команда основателей привезет в столицу Среднего Урала не просто философию места, но наполнит ее локальными смыслами и связями. «Для нас Екатеринбург давно не провинция, а мощная, самостоятельная культурная вселенная. Мы хотим создать здесь свой "патриарший" анклав, место для встреч, разговоров и открытий»,— прокомментировал соучредитель сети ресторанов Mollusca Виталий Левин.

В московском Mollusca готовят 101 авторский соус для мидий. В Екатеринбурге в первое время будет представлено 50 вариантов, при этом команда проекта уже прорабатывает новый рецепт «мидий по-уральски». В меню екатеринбургского ресторана также представят такие популярные в московском заведении блюда, как мидии в соусе с пармезаном, сливками и черным перцем, в соусе блючиз, чебуреки с крабом и лагустином, креветки попкорн, круто из сибаса с икрой тобико и соусом шисо, а также хашбраун спайси тунец. Шеф-поваром Mollusca в Екатеринбурге назначен Дмитрий Командовский.

Ирина Пичурина