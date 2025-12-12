Число предпринимателей и самозанятых на Ямале увеличилось на 16%

В 2025 году Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) зафиксировал рост числа предпринимателей и самозанятых на 16% — количество зарегистрированных субъектов предпринимательства достигло 54 786, сообщили в правительстве региона. В малом и среднем бизнесе (МСБ) региона работают 79 тыс. человек.

Ямал остается в пятерке лидеров по объемам ВРП среди субъектов страны. Как сообщил директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов, в этом году более 200 представителей бизнеса получили финансовую помощь от региона. При участии региональных властей и муниципалитетов открыли 53 новых объекта потребительского рынка, в том числе 12 магазинов и заведений общепита в Ямальском, Шурышкарском и Надымском районах. Также округ способствовал запуску региональных витрин на маркетплейсах Wildberries и Ozon, где представлена продукция ямальских производителей.

Кроме того, Ямал сохранил лидирующие позиции в поддержке социального бизнеса, заняв третье место в России по итогам 2024 года. Количество социальных предприятий в регионе увеличилось на 12%.

Ирина Пичурина