Три села в Крыму останутся без воды на два дня
На два дня жители трех сел в Республике Крым останутся без воды. Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма» в своем Telegram-канале.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Водоснабжение будет ограничено в селе Крымская Роза, пгт Зуя и селе Вишневое с 12:00 12 декабря до 14:00 14 декабря. Это связано с необходимостью переподключения после аварийно-восстановительных работ на трубопроводе МТ Балановского водохранилища.
Подвоз воды для жителей будет осуществляться по заявкам от администрации сельских поселений. Актуальную информацию можно узнать в диспетчерской по номеру +7 (978) 858-44-55.
«Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует иметь запас воды на время проведения работ»,— говорится в сообщении.