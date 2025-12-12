В аэропорту Сочи сняты ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи сняты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.

Ограничения на работу аэропорта Сочи ввели этой ночью около 01:27 мск. По данным Telegram-канала мэра города Андрея Прошунина, примерно в это же время была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

За время действия ограничений в аэропорту экипаж одного рейса принял решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды. Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе рейса. Авиакомпании сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании. Также можно прослушать аудиообъявление в терминале или подписаться на оповещения по своему рейсу в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина