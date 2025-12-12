В Екатеринбурге судили экономиста из группы, похитившей 80 млн со школьных обедов

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор экономисту ЕМУП «Столовая №41» Евгении Ярмош за мошенничество в составе организованной группы, которая похитила не менее 80,1 млн руб. при организации школьного питания. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, Ярмош получила три года условно с испытательным сроком в четыре года.

По информации прокуратуры Свердловской области, суд установил, что у неизвестного лица возник умысел похитить субсидии администрации Екатеринбурга, которые выделялись «Столовой №41» на школьные обеды. Участники группы при организации питания использовали продукты в меньшем количестве и объеме, чем положено по нормативам, однако в отчеты о поставках в школы с января 2022 года по декабрь 2023 года вносились ложные сведения об их объеме.

Разница в стоимости обналичивалась и присваивалась участниками группы — сотрудниками «Столовой №41». В ее составе в том числе были бывшие директор и ее заместитель по общим вопросам, начальник юридического отдела, главный экономист, пять руководителей организаций-контрагентов, а также еще один местный житель. В ходе расследования уголовного дела ущерб обвиняемыми был возмещен.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере, в том числе с использованием служебного положения) в отношении Ярмош рассматривалось в особом порядке, так как она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дела в отношении других участников преступной группы находятся на рассмотрении в Железнодорожном районном суде, а материалы в отношении неустановленного организатора выделены в отдельное производство.

Ирина Пичурина