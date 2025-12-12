У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии у восточного побережья префектуры Аомори в 11:44 (5:44 по мск), следует из данных японского метеорологического агентства. Оно произошло на глубине около 20 км под водой. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Портал «Киодо» передает об опасности цунами высотой до одного метра. Угрозу объявили для восточного и северо-восточного побережья Японии — тихоокеанских районов Хоккайдо, Аомори, Иватэ и Мияги.

Это второй случай в Японии за неделю. 8 декабря у восточного побережья Аомори произошло землетрясение магнитудой 7,5, в результате которого пострадали семь человек. Агентство предупреждало, что землетрясение аналогичной или даже большей магнитудой может повториться в этом же районе в ближайшие несколько дней.