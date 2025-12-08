Семь человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения магнитудой 7,5 в северной префектуре Аомори пострадали семь человек. Об этом сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити на экстренном брифинге. Власти продолжают уточнять информацию об ущербе.

Землетрясение произошло в районе префектуры Аомори, объявлена угроза цунами. По данным главного метеорологического управления Японии, максимальная высота волны составила 70 см.

Сейсмические толчки ощущались в Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км у восточного побережья префектуры Аомори, сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале.