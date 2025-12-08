На севере Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,6

В Японии предупредили об опасности цунами высотой около трех метров в прибрежных районах на севере страны, сообщает «Киодо». По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 23:15 (17:15 мск) у восточного побережья префектуры Аомори, остров Хонсю.

Угрозу цунами объявили для восточного и северо-восточного побережья страны — тихоокеанских районов Хоккайдо, Аомори и Ивате, сообщает Kyodo. Жителей призывают эвакуироваться из прибрежной зоны и переместиться на возвышенную местность.

Изначально Японское метеорологическое агентство сообщало о магнитуде 7,2. Позже ее повысили до 7,6. Землетрясение произошло на глубине 50 км. О пострадавших или разрушениях на данный момент не сообщалось.