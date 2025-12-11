Минобороны РФ: над Ярославской областью сбили 11 беспилотников

Над Ярославской областью в период с 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль

Фото: Зоя Голицына Ярославль

Фото: Зоя Голицына

«Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112»,— написал губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать. Господин Евраев дополнил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.

О беспилотной опасности в регионе объявил губернатор 11 декабря в 00:23. В это же время в ярославском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые были сняты утром 11 декабря.

О прошлой атаке БПЛА на регион Михаил Евраев сообщал 18 ноября. Тогда жертв и разрушений также не было.