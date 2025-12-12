В Ярославской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Ярославской области утром 12 декабря объявлена беспилотная опасность, сообщил в 04:21 губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и следовать инструкциям властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

По словам губернатора, необходимо покинуть открытые пространства и укрыться в зданиях. Находящимся в помещениях рекомендуется зашторить окна, отойти от них на безопасное расстояние и находиться в комнатах со сплошными стенами.

Михаил Евраев подчеркнул, что при обнаружении каких-либо фрагментов БПЛА ни в коем случае нельзя к ним прикасаться или пользоваться мобильными телефонами рядом с ними. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении по номеру 112.

В аэропорту Туношна введен временный запрет на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. В настоящее время Министерство обороны и другие силовые структуры проводят мероприятия по отражению атаки. Власти просят следить за официальными сообщениями и ожидать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Позже Минобороны сообщило, что над территорией региона были сбиты восемь беспилотных аппаратов.