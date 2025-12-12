С мошенников на Урале взыскали 1 млн, похищенный у дочери участника СВО
Суды Екатеринбурга удовлетворили иски прокурора о взыскании 1 млн руб. с мошенников в пользу дочери погибшего участника специальной военной операции (СВО), ставшей жертвой мошенничества. Средства были похищены с выплаты, полученной в связи со смертью отца.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку по обращению потерпевшей, установив, что она перевела более 2 млн руб. на счета неизвестных лиц, действуя под влиянием обмана.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования были установлены три человека, получившие от потерпевшей 1 млн руб. Прокуратура направила в суд иски о взыскании с них сумм неосновательного обогащения в интересах потерпевшей.
Расследование уголовного дела и поиск других лиц, получивших средства, продолжается.