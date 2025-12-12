Мадуро назвал Путина старшим братом и рассказал о его «решительной поддержке»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал его «старшим братом».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Сегодня состоялся продолжительный телефонный разговор с нашим другом, старшим братом, президентом России Владимиром Путиным, который выразил восхищение мужеством венесуэльского народа, решительно поддержал президента Мадуро и усилия в защиту суверенитета и мира в латиноамериканском регионе»,— сказал господин Мадуро (цитата по ТАСС).

Господин Мадуро и господин Путин созвонились 11 декабря. Президенты обсудили дальнейшее развитие российско-венесуэльских отношений в контексте вступившего в силу в ноябре договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

В последние месяцы США наносят удары по венесуэльским морским судам в Карибском море, объясняя это борьбой с наркотрафиком. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Венесуэла причастность к контрабанде наркотиков отрицает.

