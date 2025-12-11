Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития дружественных российско-венесуэльских отношений в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве»,— указано в публикации.
Президент России выразил солидарность с народом Венесуэлы и подтвердил поддержку курса Николаса Мадуро, «направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления», сообщили в пресс-службе.
Президенты подтвердили обоюдный настрой на последовательную реализацию совместных проектов России и Венесуэлы в торгово-экономической, энергетической, финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах, следует из публикации.
О напряженности в отношениях Венесуэлы и США — в материале «Ъ» «США добыли немного венесуэльской нефти».