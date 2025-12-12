На Среднем Урале пройдет снег и похолодает после выходных

В Свердловской области в ближайшие три дня сохранится теплая погода, однако ожидаются осадки в большинстве районов области, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Циклон Helmut в настоящее время находится над Коми, а Средний Урал расположен в его теплой части.

Днем 12 декабря температура составит -2°..-7°, снег ожидается от небольшого до умеренного (1-6 мм за сутки), на западе области возможны более интенсивные осадки — до 7-12 мм. Сохранится юго-западный ветер. В северной части европейской части России наблюдается вторжение арктической воздушной массы. На западе от Москвы формируется новый циклон, который к утру субботы станет полноценным. К воскресенью Helmut, объединенный с новым циклоном, достигнет Урала, принеся с собой новую порцию осадков

В Екатеринбурге пятничным днем ожидается -2°..-4°, будет в основном облачно, возможен небольшой снег, ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Ночью субботы -5°, днем -3°, в воскресенье — ночью -6°, днем -3°. На выходных ожидается снег. С понедельника резко похолодает: в течение недели ночные температуры могут опуститься до -21°, дневные до -18°.

Ирина Пичурина