WSJ: Трамп призвал «евротройку» убедить Зеленского принять мирный план США

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон

Мирный план США предполагает в том числе территориальные уступки со стороны Киева и ограничение численности украинской армии.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США ожидают «четкого понимания» по прогрессу переговоров к 25 декабря, отмечает WSJ. По его словам, текущая версия соглашения ограничивает численность украинской армии 800 тыс. военнослужащих, а спорными остаются вопросы территорий и контроля Запорожской АЭС.

13 декабря в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения мирного плана. Дональд Трамп заявил, что американская сторона примет участие, если посчитает встречу полезной.