Антироссийские федерации

Позиция международных спортивных федераций по зимним видам, упрямо отказывающихся допускать российских спортсменов на свои соревнования, больно ударила не только по отечественным олимпийцам, но и паралимпийцам. Никто из них, как выяснилось, не сможет выступить на ближайшей Паралимпиаде, которая пройдет в марте в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал заявление, из которого следует, что никто из российских спортсменов не сможет выступить на очередной зимней Паралимпиаде. Она пройдет с 6 по 15 марта, сразу после Олимпиады, в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Эта новость может показаться неожиданной. Дело в том, что совсем недавно складывалось впечатление, будто МПК радикально смягчил свою позицию в отношении российского спорта.

В сентябре генеральная ассамблея структуры отменила принятое ранее решение о так называемом частичном отстранении Паралимпийского комитета России (ПКР), вернув ему полноценный статус.

У корректировки было яркое «прикладное» последствие. Она означала, что российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. История походила на колоссальный прорыв. Однако выяснилось, что проблемы у паралимпийцев остались.

МПК пояснил, что связаны они с позицией международных федераций, отвечающих за виды спорта в программе Паралимпийских игр. Их всего четыре. Это Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU), Всемирная федерация керлинга (WCF) и Международная федерация хоккея (IIHF). Первые три, как напомнил президент МПК Эндрю Парсонс, оставили в силе отстранение всех спортсменов из России и Белоруссии, поэтому у паралимпийцев из этих стран просто нет возможности соревноваться в квалификационных турнирах. Она формально появилась у следж-хоккеистов. Но там уже определились все шесть сборных—участниц Паралимпиады.

Из-за странного упорства зимних федераций страдают, как известно, и российские олимпийцы. Их допуск на февральскую Олимпиаду санкционировали лишь две структуры из восьми, курирующих виды из ее программы,— Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU).

Алексей Доспехов