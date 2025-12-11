В Белом доме заявили о разочаровании Трампа в Москве и Киеве

Президент США Дональд Трамп «крайне разочарован» как правительством России, так и Украины, поскольку переговоры о прекращении конфликта между двумя странами зашли в тупик. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент крайне разочарован действиями обеих сторон в этой войне»,— заявила журналистам госпожа Левитт (цитата по Reuters). По ее словам, Дональд Трамп больше «не хочет разговоров». «Он хочет действий. Он хочет, чтобы эта война закончилась»,— сказала пресс-секретарь.

Сейчас команда Дональда Трампа продолжает вести переговоры по урегулированию конфликта с обеими сторонами, сообщила Кэролайн Левитт. Если появится реальный шанс подписания мирного соглашения, США направят представителя, отметила она.

Дональд Трамп осведомлен о содержании последнего предложения президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, сказала представитель Белого дома. По ее словам, сам президент США сейчас активно работает над урегулированием конфликта.