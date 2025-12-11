Европа представила Трампу предложение по территориальным уступкам Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что накануне прошел «конструктивный» телефонный разговор европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы американскому президенту представили предложение, которое связано с территориальными уступками Украины в рамках плана по достижению мира.

Во вчерашнем телефонном разговоре с господином Трампом также приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. На пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте немецкий канцлер рассказал, что в выходные европейские лидеры планируют завершить подготовку документов совместно с правительством США.

«У меня сложилось твердое впечатление, что он (Дональд Трамп.— “Ъ”) готов идти по этому пути вместе с нами, потому что он знает, что европейцы со своими собственными интересами также должны быть услышаны»,— заявил Фридрих Мерц (цитата по ТАСС). Он добавил, что в ходе «конструктивного» телефонного разговора обе стороны обозначили позицию по урегулированию российско-украинского конфликта и достигли взаимного уважения.

По словам господина Мерца, также «есть предложение, о котором Дональд Трамп не знал, когда шел разговор». Его европейские лидеры еще не направили американской стороне. Немецкий канцлер считает, что лавным вопросом остается то, на какие территориальные уступки на данный момент готова пойти Украина.