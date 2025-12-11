Яблоновский в Адыгее получит статус города к 2027 году

Поселок Яблоновский в Тахтамукайском районе Республики Адыгея получит статус города до середины 2027 года. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов во время прямой линии 11 декабря, уточнив, что местный актив также обращается к властям с просьбой рассмотреть возможность его переименования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Республики Адыгея Фото: Правительство Республики Адыгея

Яблоновский расположен на левом берегу реки Кубань, напротив Краснодара, и, по словам руководителя региона, может стать вторым городом Адыгеи. По данным статистического агентства на 1 января 2024 года, численность населения составляет 56,9 тыс. человек.

Мурат Кумпилов отметил, что поселение фактически подошло к критериям городского статуса, поскольку инициативная группа Яблоновского неоднократно направляла соответствующие обращения. Он подчеркнул, что идея изменения статуса получила значительную общественную поддержку. По его словам, в поселок в последние годы были направлены существенные инвестиции, что отражается на изменении качества жизни. При этом запрос жителей на дальнейшее развитие продолжает расти. Глава республики сообщил, что согласно дорожной карте процедура получения статуса города займет около полутора лет, и регион рассчитывает завершить ее к середине 2027 года. Кроме того, актив поселка предложил обсудить возможное новое название, и власти готовы рассматривать этот вопрос в диалоге с населением.

Инициатива присвоить Яблоновскому статус города была впервые озвучена Муратом Кумпиловым в мае 2025 года на заседании парламента Адыгеи. Тогда он заявлял, что изменение статуса даст дополнительный импульс развитию района и всей республики.

Также во время «прямой линии» глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что власти рассматривают введение платных парковок в центре Майкопа, поскольку это поможет разгрузить город и сделать его удобнее для пешеходов. Он также напомнил, что в регионе уже работает свыше 200 камер фиксации нарушений, а доходы от штрафов в 2025 году превысили 1 млрд руб.

Мария Удовик