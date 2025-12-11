СКР ищет заманивающего детей в машину воронежца

Управление Следственного комитета Росии (СКР) по Воронежской области начало проверку сообщений о попытках неизвестного мужчины заманить детей в автомобиль возле одной из школ Воронежа. Ранее информация об инцидентах появилась в местных социальных сетях.

По данным следствия, мужчина подходил к несовершеннолетним и предлагал им проехать с ним. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника. «По данному факту следственными органами незамедлительно организована процессуальная проверка»,— сообщили в Telegram-канале управления СКР. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», 9 декабря стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали учителя одной из школ Воронежа, подозреваемого в двух эпизодах секса с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), и двух эпизодах развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

На следующий день Левобережный райсуд Воронежа избрал этому 29-летнему учителю физкультуры меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Калашников