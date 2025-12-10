Обвиняемого в сексе со школьницами воронежского учителя заключили под стражу

Левобережный райсуд Воронежа избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 29-летнему учителю физкультуры одной из школ облцентра, обвиняемому в сексе как минимум с двумя лицами, не достигшими 16 лет (ч. 4 ст. 134 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), и развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних и более (ч. 3 ст. 135 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Он пробудет в СИЗО как минимум до 5 февраля. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела стало известно 7 декабря, спустя два дня учителя задержали. 10 декабря доклад о ходе расследования запросил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко с 4 декабря рассказывает о многочисленных обращениях учащихся школы № 104 в Воронеже, жалующихся на поведение преподавателя физической культуры. Ссылаясь на слова школьников, правозащитница сообщила о ряде предполагаемых эпизодов насильственных действий. Отмечается, что педагог якобы хочет заключить брак с одной из несовершеннолетних учениц.

Кабира Гасанова