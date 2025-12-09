В Воронеже задержан подозреваемый в сексе со школьницами учитель физкультуры

Следователи задержали 29-летнего учителя одной из школ Воронежа, подозреваемого в двух эпизодах секса с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 1 ст. 134 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), и двух эпизодах развратных действий (ч. 1 ст. 135 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела в ведомстве рассказали 7 декабря. По нему продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. С фигурантом проводят следственные действия.

Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко 4 декабря начала рассказывать о массовых жалобах учеников школы № 104 в Воронеже на поведение учителя физкультуры. Со слов детей она сообщила о ряде возможных эпизодов насильственных действий. Уточняется, что якобы на одной из несовершеннолетних педагог хочет жениться.

Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина 5 декабря заявила, что взяла «ситуацию с возможным противоправным действием в отношении 15-летней девочки» на личный контроль.

Алина Морозова