В Краснодаре открыли 15 новых платных парковок

В Краснодаре с 1 октября заработали 15 новых платных парковок. Об этом сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Новые зоны появились на улицах Дзержинского (179 мест, 40 руб. в час), Клубной (38 мест, 40 руб.), Калинина (17 мест, 60 руб.), Тургенева (51 место, 40 руб.) и Дальней. На последней организовали три участка общей вместимостью 84 машино-места по 40 руб. в час.

Также парковки открылись на улицах Академика Лукьяненко (44 места, 40 руб.), Колхозной (77 мест, 40 руб.), Степана Разина (44 места, 30 руб.), Фестивальной (39 мест, 40 руб.) и Олимпийской (24 места, 40 руб.).

Зоны платной стоянки появились на улице Юннатов (9 мест, 40 руб.), Карла Маркса (57 мест, 40 руб.) и Брюсова (47 мест, 40 руб.).

После запуска новых участков общее количество муниципальных платных парковок в Краснодаре достигло 299. Суммарное число машино-мест превысило 13 тыс.

Алина Зорина