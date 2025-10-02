В Краснодаре открыли 15 новых платных парковок
В Краснодаре с 1 октября заработали 15 новых платных парковок. Об этом сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства города.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Новые зоны появились на улицах Дзержинского (179 мест, 40 руб. в час), Клубной (38 мест, 40 руб.), Калинина (17 мест, 60 руб.), Тургенева (51 место, 40 руб.) и Дальней. На последней организовали три участка общей вместимостью 84 машино-места по 40 руб. в час.
Также парковки открылись на улицах Академика Лукьяненко (44 места, 40 руб.), Колхозной (77 мест, 40 руб.), Степана Разина (44 места, 30 руб.), Фестивальной (39 мест, 40 руб.) и Олимпийской (24 места, 40 руб.).
Зоны платной стоянки появились на улице Юннатов (9 мест, 40 руб.), Карла Маркса (57 мест, 40 руб.) и Брюсова (47 мест, 40 руб.).
После запуска новых участков общее количество муниципальных платных парковок в Краснодаре достигло 299. Суммарное число машино-мест превысило 13 тыс.