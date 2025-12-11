Второй этап реконструкции майкопского открытого бассейна начнут в 2026 году

Ко второму этапу реконструкции открытого плавательного бассейна в парке культуры и отдыха Майкопа планируют перейти в 2026 году. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе прямой линии 11 декабря, отметив, что проект проходит государственную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

По словам руководителя региона, после получения проекта, успешно прошедшего экспертизу, в следующем году начнется активное строительство комплекса. «Сегодня проект на экспертизе. Мы получим уже проект, прошедший экспертизу. В следующем году мы активно начнем строительство самого бассейна. При этом не просто городского бассейна. Мы уже говорили, что городской бассейн с фонтаном. Это будет такое знаковое место притяжения. Оно будет притягивать всех горожан и гостей. <…> Проект тяжелый. Источников не хватало, мы подключаем и бизнес, и в рамках комплексного развития территорий будем подключать строителей, но мы реализуем проект»,— заявил Мурат Кумпилов.

Он также подтвердил, что обновленный бассейн останется бесплатным и будет доступен как для жителей Майкопа, так и для туристов.

Открытый бассейн в центральном парке Майкопа считается крупнейшим сооружением такого типа в Европе: его длина превышает 450 м, ширина варьируется от 35 до 80 м, площадь чаши составляет более 30 тыс. кв. м.

В 2023 году федеральное правительство одобрило заявку Адыгеи на финансирование капремонта объекта. На развитие рекреационной зоны как новой точки притяжения предусмотрели 450 млн руб. Разработку проекта реконструкции намеревались завершить в первом квартале 2025 года, после чего планировалось приступить к строительным работам. Первый этап реконструкции стартовал в мае 2025 года, о его завершении господин Кумпилов сообщил в конце ноября 2025 года.

«Ъ-Кубань» писал, что в середине мая стартовал первый этап реконструкции открытого плавательного бассейна в городском парке культуры и отдыха. В 2023 году правительство РФ одобрило заявку республики на выделение 450 млн руб. для капитального ремонта бассейна.

Мария Удовик