Свердловские больницы за 2025 год вылечили около 118 тысяч иностранных граждан

С начала 2025 года около 118 тыс. иностранных граждан получили медицинскую помощь в больницах Свердловской области, сообщили в региональном минздраве. Больше всего пациентов прибыло из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Армении.

Уточняется, что оказание помощи иностранным гражданам осуществляется на коммерческой основе в рамках развития медицинского туризма, который становится все более востребованным в России.

По словам заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, основными направлениями медицинского туризма в 2025 году стали онкология, акушерство и гинекология, хирургия, дерматовенерология и урология. «Такая практика хороша тем, что укрепляет финансовое положение больниц и повышает репутационный капитал свердловского здравоохранения», — подчеркнула глава ведомства.

Полина Бабинцева