Свердловским судам не хватает финансирования на капитальный ремонт

В Свердловской области большинство судов нуждается в капитальном ремонте. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, этот вопрос обсуждался на пленарном заседании совета судей Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Несмотря на многочисленные заявки от председателей судов, работы в 2025 году проводились в малом объеме из-за недостатка финансирования»,—говорится в сообщении.

Одновременно с этим в регионе есть проблема с техническим оснащением судов. Несмотря на то, что все суды подключены к системе «Правосудие» и используют электронный документооборот, ряд судов испытывает трудности с внедрением цифровых сервисов для уведомления участников процесса. Значительная часть компьютерного оборудования устарела.

Полина Бабинцева