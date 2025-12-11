Прошунин сообщил о запуске круглосуточного штаба в Сочи на период праздников

В Сочи в период новогодних и рождественских праздников будет работать круглосуточный оперативный штаб для координации всех служб города. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, выступая на совещании по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба, прошедшем под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и руководителя регионального управления ФСБ Леонида Михайлюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В обсуждении также участвовали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, прокурор края Сергей Табельский, руководители силовых ведомств и главы муниципалитетов. По информации губернатора, в зимний сезон с декабря по март Кубань примет около 3 млн туристов, из них 1,5 млн — Сочи. На новогодний период в городе будет развернут межведомственный штаб, оперативно реагирующий на возможные нештатные ситуации. Все службы, включая спасателей и скорую помощь, должны обеспечить бесперебойную работу.

По поручению губернатора штаб возглавит его заместитель Александр Руппель. Всего в Сочи ожидается около 280 тыс. отдыхающих, еще около 200 тыс. посетят курорт в рамках однодневных экскурсий. Для размещения подготовлено 636 объектов, включая 169 в горном кластере. Номерной фонд способен принять до 88 тыс. человек.

Горнолыжный сезон начнется в декабре и будет открываться по мере формирования снежного покрова. Туристам доступны 174 км сертифицированных трасс, 64 подъемника, учебные зоны, сноупарки и вечернее катание. Запланировано около 250 спортивных, музыкальных и гастрономических мероприятий. Работать будут более 700 ресторанов и кафе, а также 33 зимних пляжа.

Андрей Прошунин доложил о работе городского оперативного штаба и антитеррористической комиссии. В рамках подготовки проведены учения в горном кластере с участием 150 сотрудников экстренных служб и 40 единиц техники. По его словам, безопасность жителей и гостей — приоритет. Ведется контроль за незаконной продажей пиротехники, рекомендовано воздержаться от использования фейерверков. На каникулах в Сочи состоится более 250 культурных мероприятий с акцентом на детские программы, массовые гуляния проводиться не будут. Особое внимание уделяется безопасности новогодних представлений и рождественских богослужений в 29 храмах, где совместно с полицией будут дежурить казаки и дружинники.

Разработан план транспортного обеспечения горного кластера, усилен контроль на транспорте, увеличено количество автобусов и электричек, усилена работа эвакуационных служб. Сформирован запас противогололедных материалов и готова снегоуборочная техника. Автомобили без зимних шин допускаться в горный кластер не будут.

Мария Удовик