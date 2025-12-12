Это СРОчно

Нижегородское АО «Транснефть — Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») пытается взыскать долг банкротящегося ООО «СК-Родмэн» в размере 31 млн руб. с кубанской саморегулируемой организации (СРО), членом которой является ООО. Параллельно эта же задолженность включена в реестр требований кредиторов к должнику. Суд первой инстанции приостановил производство по делу, так как счел, что в случае одновременного удовлетворения требований истец получит неосновательное обогащение в виде двойной оплаты. Но апелляция решение отменила. Юристы считают, что у истца есть все законные основания требовать и взыскать долг.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу АО «Транснефть — Верхняя Волга» на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который приостановил рассмотрение дела о привлечении к ответственности и взыскании с СРО «Ассоциация строителей “Профессиональное сообщество строителей”» долга в размере 31 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Транснефть — Верхняя Волга» — дочернее предприятие ПАО «Транснефть». Зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Компания занимается транспортировкой нефти по трубопроводам. Выручка по итогам 2024 года составила 62 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млрд руб.

ООО «СК-Родмэн» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году. Бенефициаром компании значится Саркис Языджян. Убыток «СК-Родмэн» в 2024 году составил 75 млн руб. В этом же году в отношении общества введена процедура наблюдения. По информации с официального сайта ООО «СК-Родмэн», строительная компания работает с заказчиками и инвесторами топливно-энергетического комплекса на территории Российской Федерации.

Согласно материалам дела, речь идет о задолженности подрядчика ООО «СК-Родмэн», который не выполнил часть работ в рамках контракта с АО «Транснефть — Верхняя Волга» из-за финансовых проблем. По закону строительная ассоциация, членом которой является ООО «СК-Родмэн», несет субсидиарную ответственность.

Параллельно требования АО «Транснефть — Верхняя Волга» включены в реестр требований кредиторов в рамках банкротства ООО «СК-Родмэн». С учетом этого суд первой инстанции приостановил производство по делу до окончания расчетов с кредиторами, посчитав, что в случае одновременного удовлетворения требований истец получит неосновательное обогащение в виде двойной оплаты по одним и тем же основаниям. Апелляционный суд подчеркнул, что действующее гражданское законодательство не содержит обязательного требования о завершении процедуры банкротства основного должника перед тем, как обратиться за исполнением к субсидиарному.

Управляющий партнер ЮК «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов считает выводы апелляции обоснованными, так как момент неисполнения обязательств со стороны основного должника уже наступил, что послужило основанием для обращения к субсидиарному ответчику, а именно к СРО, в которой состоит эта строительная компания.

«Тот факт, что еще не выполнены расчеты с кредиторами, так как еще не сформирована конкурсная масса, и основной должник еще находится в процедуре наблюдения, не является препятствием для предъявления иска со стороны “Транснефти — Верхняя Волга” к СРО. Потому что де-факто момент, когда фиксируется неоплата по долгу, уже наступил», — объясняет эксперт.

Он добавляет, что практика по привлечению СРО к субсидиарной ответственности по долгам входящих в нее членов не очень велика, но она практически вся сформирована в пользу компаний, которые взыскивают, привлекают к субсидиарной ответственности. Кроме того, Владимир Бубликов отмечает, что двойного взыскания здесь не может быть, так как на сумму, взысканную с субсидиарного ответчика за счет средств компенсационного фонда СРО, будет уменьшена сумма требований АО «Транснефть — Верхняя Волга» в реестре кредиторов «СК-Родмэн». Впоследствии у СРО будет возможность регрессом подать требования о включении в реестр кредиторов строительной компании.

«Ситуация достаточно распространенная. В рассматриваемом случае выводы апелляции следует оценить положительно, они являются правильными, соответствуют сложившейся судебной практике. У суда первой инстанции не было оснований для приостановления производства по делу — нет никакой необходимости ожидать завершения конкурсного производства либо прекращения производства по делу о банкротстве основного должника. Имеются предусмотренные законом основания для вынесения судебного акта о взыскании средств с СРО в пределах, установленных законом», — считает управляющий партнер А3 legal Антон Иванов.

Наталья Решетняк