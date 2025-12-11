Адыгея прогнозирует прирост ВРП на 6% в 2025 году

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил в ходе прямой линии 11 декабря, что валовой региональный продукт республики по итогам 2025 года может вырасти на 6%. По итоговым данным за 2024 год, объем ВРП достиг 260 млрд руб., и прогноз на следующий год предполагает увеличение показателя до около 273 млрд руб.

Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

По словам руководителя региона, экономическая динамика отражает рост собственных доходов, которые последние два года превышали уровень 119% к предыдущему периоду. В 2024 году доходы демонстрируют прирост более чем на 105%. Отмечается и увеличение объема инвестиций, в том числе благодаря соглашениям, заключенным с резидентами промышленного парка «Энем».

Господин Кумпилов сообщил, что аграрный сектор региона в 2025 году достиг рекордных результатов: урожайность озимой пшеницы составила 61 центнер с гектара — лучший показатель в стране. Позитивная динамика сохраняется также по подсолнечнику и рису, хотя уборка последнего осложнена погодными условиями. В планах на будущий год — защита 570 га сельхозземель в рамках мелиорации.

В регионе продолжается работа по обновлению структуры сельского хозяйства: высажено 300 га интенсивных садов, расширяется ягодное направление. При этом социальные программы остаются полностью сохранены.

Глава республики подчеркнул, что все объекты, запланированные в рамках госпрограмм, национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, уже завершены или будут введены в эксплуатацию до конца этого года.

«Ъ-Кубань» писал, что Госсовет-Хасэ Адыгеи утвердил республиканский бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, ч более чем 60% расходов, направленных на социальную сферу. Доходы казны составят 47,8 млрд руб., а расходы — 50,3 млрд руб., при этом глава региона Мурат Кумпилов отметил положительную динамику финансовых показателей и перспективы увеличения поступлений благодаря развитию промышленного кластера.

Мария Удовик