Порты Туапсе и Петербурга объявили закупку портальных кранов на 2,6 млрд рублей

Туапсинский морской торговый порт и Морпорт Санкт-Петербург начали процедуру выбора поставщика трех портальных полноповоротных кранов. Соответствующий аукцион размещен в единой системе закупок.

Максимальная стоимость договора установлена в размере 2,6 млрд руб. Срок подачи заявок — до 22 декабря 2025 года, их рассмотрение назначено на 23 января 2026 года.

В соответствии с условиями закупки, два крана поставляются для ТМТП: модель 63/50 тонн с вылетом стрелы до 45 м стоимостью до 1 млрд руб. и аналогичная модель с вылетом до 40 метров стоимостью 812 млн руб. Третий кран — грузоподъемностью 63 т (32 м) / 70–80 т (25 м) — предназначен для Морпорта Санкт-Петербург. Его стоимость определена в 842,6 млн руб.

Лот является делимым, что позволяет поставщику претендовать как на полный объем поставок, так и на отдельные позиции.

Мария Удовик