Ритейлерам показали отпускные

Производители ряда продуктов питания пытаются переложить намеченное с начала 2026 года повышение НДС с 20% до 22% на ритейлеров. Они предупредили сети об увеличении закупочных цен на свою продукцию. Отказ от этих условий может привести к аннулированию действующих контрактов. Ритейлеры нашли свой способ борьбы с такими угрозами: они увеличивают на полках долю товаров собственных торговых марок (СТМ), что позволяет постепенно снижать зависимость от сторонних производителей.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо «Орими Трэйд» (производитель чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin и «Жокей») и «Лотте КФ Рус» (выпускает кондитерские изделия под брендами Choco Pie, Amante, Chic Choc) розничным сетям о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Повышение аргументируется тем, что с нового года для производителей повысится НДС с 20% до 22%. Конкретный уровень повышения закупочных цен компании не указывают, но уведомляют сети «быть готовыми к этому». Повышение НДС не коснется лишь товаров первой необходимости, облагаемых сейчас по ставке 10%,— это, например, мясо, молоко, овощи, яйца, медицинские и детские товары и книги.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) и сети «Лента» от комментариев отказались. В «Магните», Metro, «Азбуке вкуса», X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») и «Вкусвилле» не ответили на запрос “Ъ”.

Аналогичные письма сетям также направили «Хлебпром» (Mirel, «Русская нива», Dr. Korner, Jr. Korner, Bakerton), «Кофейный дом "Хорсъ"» (Egoiste), и «Торговый дом "Кухня без границ"» («Биг ланч» и «Вот это да»), сообщает «Фонтанка».

Издание отмечает, что заказы, сделанные в 2025 году по ставке 20%, в следующем году могут не доехать до сетей: поставщики предупредили об их аннулировании, если ритейлеры откажутся принять их условия.

Впрочем, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров недавно заявлял, что увеличение ставки НДС до 22% не является основанием для одностороннего повышения цен по контрактам, срок исполнения которых не завершен.

Поставщики могут повысить закупочные цены на 2–3%, но на первом этапе это получится не у всех компаний, а у тех, кто производит продукцию категорий «фреш» и «ультрафреш», считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. У таких производителей издержки растут динамичнее, чем у других, поясняет он. Но ритейлеры в долгосрочных контрактах, в том числе по поставкам скоропортящейся продукции, как правило, записывают отказ соглашаться на повышение закупочных цен, если они увеличиваются более чем на 5%, добавляет эксперт.

С начала 2025 года драйвером роста цен продуктов обычно было подорожание исходного сырья. Так, кондитерские изделия подорожали на 30–40% из-за роста стоимости какао-продуктов на мировых рынках (см. “Ъ” от 25 августа). Повышение цен коснулось и другого сырья, связанного с кондитерскими изделиями, например, производимого из пальмового или кокосового масла вафельного жира — на 48,1% (см. “Ъ” от 23 сентября).

В условиях ухудшения рыночной ситуации ритейлеры лишены возможности транслировать увеличение закупочных цен и растущие свои издержки в стоимость товара на полке, а население переходит к сберегательной модели потребления, сокращая траты, в том числе и на продукты питания, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако в целом существенных сложностей с критическим падением спроса в большинстве категорий возникнуть не должно, за исключением табачных изделий, считает господин Бурмистров.

Сетям становится выгоднее развивать собственные и эксклюзивные торговые марки, что позволяет ритейлерам сдерживать рост издержек и не сокращать зависимость от сторонних производителей, говорит Алексей Ванчугов. Сейчас доля СТМ в крупнейших сетях составляет около 20–30% от всего оборота, подсчитали в Infoline. Для некоторых ритейлеров эта категория является основной: так, по итогам 2024 года, по данным аналитиков, в выручке «Вкусвилла» товары СТМ составляли около 95%.

Алина Мигачёва, Владимир Комаров