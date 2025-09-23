Цены пошли как по маслу

Один из крупнейших производителей продуктов питания в России «КДВ Групп» уведомила ритейлеров о повышении цен на свою продукцию из-за роста издержек. Заметнее всего для бизнеса подорожали производимый из пальмового или кокосового масла вафельный жир — на 48,1%. По этой причине может подорожать недорогая кондитерская продукция — печенье и вафли.

«КДВ Групп» уведомила ритейлеров о повышении цен на продукцию из-за роста издержек, следует из письма компании, датированного началом сентября (копия есть у “Ъ”). В «КДВ Групп» подтвердили “Ъ” отправку письма, не уточнив, каков размер повышения отпускных цен для сетей. За январь—август отпускная стоимость продукции компании выросла на 11% год к году. Дальнейшая ценовая коррекция, по словам представителя «КДВ Групп», будет зависеть от внешних факторов.

«КДВ Групп» — один из крупнейших в России производителей кондитерских изделий и продуктов питания в целом. В ее портфеле бренды «Яшкино», O’Zera, Babyfox. Компания также выпускает снеки, чай, соусы. Создателем и основным владельцем бизнеса считается Денис Штенгелов. В августе 2025 года Генпрокуратура подала иск о взыскании компании в доход государства. В рамках этого дела суд уже наложил арест на имущество предпринимателя и его отца Николая Штенгелова.

Наиболее выраженный рост затрат — на 48,1% год к году —«КДВ Групп» зафиксировала на вафельный жир. Это сырье изготавливается на основе пальмового и реже кокосового масла и служит для начинок кондитерских изделий. «Основная задача этих жиров — придать начинке необходимую пластичность, текстуру и стабильность»,— говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечает, что средняя стоимость кондитерских жиров и пальмового масла в России год к году выросла на 20%. Дмитрий Леонов говорит, что цена импортируемого пальмового масла в этом году прибавила 22,8% год к году в рублевом и 27,8% в долларовом эквиваленте, кокосового — 41,7% и 50% соответственно.

Цены на кондитерские жиры увеличиваются в том числе из-за снижения объема их поставок производителями и роста мирового рынка.

Согласно OleoScope, объем импорта пальмового масла в Россию в 2024 году составил 909 тыс. тонн, за январь—август 2025 года — 544 тыс. тонн. Аналитики не приводят динамику, но говорят о снижении поставок: ранее импорт превышал 1 млн тонн в год. 90% поставок пальмового масла в Россию осуществляется из Индонезии, уточняют в OleoScope.

На 19 сентября 2025 года стоимость пальмового масла на базисе FOB Малайзия, по данным OleoScope, составила $1,07 тыс. за тонну, увеличившись на 10% год к году. Господин Мальцев не исключает, что к зиме цены стабилизируются. «На мировом рынке будет перепроизводство соевых бобов, что значительно увеличит количество предложения соевого масла, ближайшего конкурента пальмового, это будет давить на цены»,— говорит он.

В ГК «Эфко» считают основной причиной роста цен на кондитерские изделия удорожание сырья какао-группы. За год оно выросло в цене на 35–50%. Рост стоимости кондитерских жиров был в несколько раз меньше и не превышал 15%, считают в компании. Стоимость какао-продуктов в мире активно растет последние два года из-за неурожая бобов в странах Западной Африки.

Рост цен на какао-продукты уже неоднократно приводил к пересмотру отпускных цен на кондитерские изделия (см. “Ъ” от 25 августа). Это, в свою очередь, привело к перераспределению спроса. Согласно «Нильсен», с июля 2024 по июнь 2025 года натуральные продажи шоколадных плиток сократились на 11,6% к предыдущим 12 месяцам, развесных конфет — на 6,7%. Вафли в шоколаде, напротив, стали одной из наиболее быстрорастущих категорий. Спрос на них увеличился на 8,7% за 12 месяцев.

Председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов говорит, что печенье и вафли за год подорожали в рознице на 10–12%. По его словам, торговые сети избегают резких изменений стоимости, постепенно транслируя повышение цен со стороны поставщиков на полку. Одновременно вафли и печенье эксперт называет объемной и устойчивой с точки зрения спроса категорией, основные вызовы для которой формирует скорее переориентация потребителей на продукты, ассоциируемые со здоровым образом жизни.

Александра Мерцалова