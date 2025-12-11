Экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского освободили от наказания

Мосгорсуд освободил от восьмилетнего срока бывшего совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского в связи с истечением срока давности. От приговоров в 5 и 13,5 года колонии также освободили предпринимателя Светлану Безрукову и золотопромышленника Павла Масловского. Об этом сообщило ТАСС.

Всех троих в апреле 2025 года признали виновными в хищении $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings в 2011-2015 годах. Суд установил, что подсудимые убедили клиентов M2M Private bank стать инвесторами холдинга. Им гарантировали дивиденды под 9-10% годовых, которые выплачивали до 2016 года, а затем выплаты прекратились. Следствие пришло к выводу, что у V.M.H.Y. не было источников дохода и компания де-факто была финансовой пирамидой. Вложенные в холдинг деньги фигуранты вывели по фиктивным договорам займа и похитили.

Никто из фигурантов не признал вину. Защита называла приговор незаконным и вынесенным с нарушением прав на защиту. При этом вскоре после оглашения приговора подсудимые стали фигурантами нового дела об организации преступного сообщества.

Никита Черненко