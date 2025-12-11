В Воронеже 13 человек остаются в ПВР после вечерней атаки дронов

Из-за вчерашней атаки БПЛА на Воронеж в пункте временного размещения (ПВР) на базе образовательного учреждения остаются 13 человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. В ПВР ночевали 17 горожан, в том числе четверо детей. Остальные разместились у родственников. Всего из пострадавшего многоквартирного дома было эвакуировано 80 жильцов. Пострадавших нет.

Также к утру на левом берегу было восстановлено электро- и теплоснабжение, нарушенные из-за повреждения линии электропередач (ЛЭП). В итоге пострадали остекление нескольких многоквартирных домов, лифт в одном из них и административное здание.

Всего, по данным губернатора, вечером и ночью над Воронежем и четырьмя районами области сбили семь беспилотников и одну воздушную цель. На юге региона было повреждено здание промышленного назначения. В другом районе обломки дронов повредили остекление частного дома, пристройку и гараж, а также ЛЭП, из-за чего без света остаются две улицы в одном из сел.

Подробнее о последствиях вчерашней атаки на Воронеж — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова