В Крыму осудили экс-чиновника за посредничество при передаче взятки

Красноперекопский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы администрации города Красноперекопска, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с июля по октябрь 2020 года администрация города заключила пять муниципальных контрактов на капитальный ремонт общественных территорий. Их общая стоимость превысила 89 млн руб. После выполнения работ бывший глава администрации, дело которого выделено в отдельное производство, потребовал от подрядной организации 1,5 млн руб. за беспрепятственное подписание актов и других документов, необходимых для оплаты.

Посредником в передаче незаконного вознаграждения выступил подсудимый. Денежные средства были переданы руководителем подрядной организации и направлены на покупку автомобиля, оформленного на близкого родственника главы администрации.

По итогам рассмотрения дела суд назначил бывшему чиновнику три года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,5 млн руб. Кроме того, он лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением властных полномочий, в течение трех лет.

Мария Удовик