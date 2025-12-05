Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя арестован по делу о взятке

Севастопольский суд заключил под стражу заместителя председателя совета Нахимовского муниципального округа, проходящего обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре города, мера пресечения избрана с учетом позиции надзорного ведомства.

По версии следствия, подтвержденной материалами УФСБ по Крыму и Севастополю, чиновник в июле 2024 года потребовал от руководителя строительной компании вознаграждение за содействие в заключении муниципальных контрактов на благоустройство общественных пространств и установку детских площадок в Нахимовском районе.

Следствие утверждает, что предприниматель выполнил ряд услуг имущественного характера: организовал ремонт эллинга в Стрелецкой бухте на сумму свыше 1 млн руб., а также передал чиновнику 4,5 млн руб. наличными. После получения средств фигурант был задержан сотрудниками УФСБ.

Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

Вячеслав Рыжков