Интеллекту задали планку

Правительство РФ ужесточило требования к программно-аппаратным комплексам (ПАК) для генеративного ИИ, желающим попасть в льготный реестр. По новым нормативам компаниям необходимо иметь собственный центр обработки данных (ЦОД) мощностью от 10 МВт и крупные хранилища данных, что создает высокий технологический и финансовый барьер, уверены участники рынка. Собеседники “Ъ” опасаются, что это может привести к ограничению доступа к льготам малых и средних разработчиков.

Правительство РФ 9 декабря утвердило изменения в правила формирования и ведения единого реестра российского ПО, предоставляющего право на налоговые льготы и отсрочки от армии. По новым правилам производителю программно-аппаратного комплекса для генеративных моделей ИИ необходимо обеспечивать хранение данных объемом не менее 1 эксабайта (около 1,07 млрд Гб); решение задач машинного обучения не менее чем на 1 тыс. графических процессоров (GPU), а также иметь не менее одного центра обработки данных, находящего на территории России и обладающего электрической мощностью не менее 10 МВт.

Кроме того, реестр дополняется подпунктами, которые включают требования иметь чипы с матричными умножителями или их аналогами, «обеспечивающими преобладающую часть вычислительной мощности (равную 75% или более) ПАК, с вычислительной мощностью не менее 8,75 PFLOPs FP4 (показатель производительности, обозначающий квадриллион операций с плавающей запятой в секунду с использованием 4-битного формата данных.— “Ъ”)», а также высокоскоростные сетевые адаптеры с пропускной способностью от 400 Гбит/с c RDMA (технология удаленного доступа к памяти минуя процессор и операционную систему). В Минцифры на запрос “Ъ” не ответили.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” заверили, что постановление «не отсекает возможности по попаданию в реестр для ИТ-бизнеса, а лишь вводит дополнительную категорию — программно-аппаратных комплексов для генеративных ИИ-моделей».

«Новых дополнительных ужесточающих требований для попадания компаний, занимающихся разработкой ИИ, в реестр не вводится»,— отметили там.

Российская индустрия пока не выпускает подобные чипы, однако рынок уже выработал механизмы построения цепочек поставок, отмечает основатель WMT AI Игорь Никитин. «Эксабайт хранилища и сетевые подключения на 400 Гбит/с — это уровень крупных технологических компаний. Из-за нововведений рынок столкнется с ростом затрат на инфраструктуру на 40–70%»,— прогнозирует господин Никитин. Главный риск в том, что концентрация инфраструктуры в руках небольшого числа крупных игроков может привести к росту цен и снижению гибкости для B2B-сегмента, соглашается независимый эксперт в сфере ИИ Алексей Лерон.

Источник “Ъ” в крупной ИТ-компании отмечает, что наличие вычислительных мощностей никак не гарантирует качества конечного ИИ-продукта.

Правильнее устанавливать требования к итоговому ПО, а не к «железу», на котором оно тренируется, считает он. Например, китайские компании арендуют мощности за рубежом, не стремясь строить собственные ЦОДы на десятки МВт, объясняет он: «В такой ситуации требование иметь именно собственный дата-центр превращается не в гарантию безопасности, а в искусственное ограничение доступа к реестру» (о том, как правительство планирует создание органа для поддержки строительства компаниями новых ЦОДов см. статью).

Есть риск, что мелкие игроки рынка не смогут потянуть такие требования и будут вытеснены, считает советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Кристина Мкртчян. «С другой стороны, высокая планка может стимулировать крупные компании инвестировать в сверхмощные ЦОД ради получения льгот как отечественные ПАКи. Вероятно, останется два-три доминирующих игрока с инфраструктурой мирового уровня»,— предполагает он. Нишевые решения, которые можно было бы тиражировать или использовать в нескольких индустриях, теперь попадают под ограничения с точки зрения реализации ПАКов, считает директор по продажам Delta Computers Максим Терещенко. Также ведущий инженер НОЦ ФНС и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий опасается, что «если производитель разрабатывает ПО в коллаборации с производителем "железа" и из полученной синергии получается ПАК, то после принятия таких мер это сотрудничество станет невозможным или очень трудоемким». По его словам, это может существенно сократить рынок стартапов, маленьких и средних компаний.

Филипп Крупанин, Олег Сапожков