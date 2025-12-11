Ремонт корпуса гимназии №6 в Сочи планируют завершить до конца года

В Сочи продолжается капитальный ремонт корпуса гимназии №6 имени Ф. М. Зорина. Глава города Андрей Прошунин посетил объект на улице Абрикосовой, чтобы проверить ход работ и соблюдение установленного графика, сообщил мэр курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным администрации, степень готовности корпуса составляет 85%. Первоначально завершение ремонта планировалось в ноябре, но подрядчик заявил о необходимости продления сроков. Андрей Прошунин потребовал завершить капитальный ремонт до конца этого года и подчеркнул персональную ответственность подрядной организации и муниципального заказчика за соблюдение утвержденного плана, включая оформление необходимой документации.

Работы ведутся на площади свыше 6 тыс. кв. м. Завершено возведение внутренних перегородок, установлены новые окна и энергетически эффективное освещение. Продолжаются работы по монтажу кровли и фасада, а также внутренняя отделка помещений. На объекте ежедневно занято более 100 сотрудников, контроль исполнения осуществляется на нескольких уровнях.

Капитальный ремонт корпуса проводится впервые за 37 лет. На обновление здания выделено более 134 млн руб. из бюджетов трех уровней, что включает полную замену инженерных систем и выполнение отделочных работ.

В этом году Сочи занял четвертое место в топе российских городов по качеству жизни, составленном Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Город оказался в числе лучших по критериям комфортности городской среды, социального благополучия и доступности различных услуг для населения, что свидетельствует о высоком уровне жизни местных жителей.

Аналитики отмечают, что жители Краснодара и Сочи имеют высокую самооценку своего материального благосостояния, а в этих городах реже возникают жалобы на экологическую ситуацию и управление твердыми бытовыми отходами. Кроме того, Сочи продемонстрировал выдающиеся результаты по удовлетворенности качеством образовательных учреждений и минимальному количеству жалоб на медицинские услуги.

Мария Удовик