Минобороны сообщило об уничтожении БЭК ВСУ в Черном море

Черноморский флот нейтрализовал украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об уничтожении БЭК за минувшие сутки 11 декабря сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации ведомства, катер был ликвидирован в центральной части Черного моря силами флота. Это очередной эпизод подобных инцидентов. Ранее, 4 декабря, Минобороны уведомило об уничтожении четырех украинских безэкипажных катеров в северо-западной части акватории, а днем ранее — о двух обезвреженных БЭК.

Также в сводке напоминалось, что в ночь на 11 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом на территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских БПЛА, работе ПВО и РЭБ, а также о местоположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

Мария Удовик