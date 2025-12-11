Сочи, Анапа и Новороссийск признаны наиболее успешными в развитии МСП

Анапа, Новороссийск и Сочи возглавили рейтинг муниципалитетов Краснодарского края по условиям для развития малого и среднего предпринимательства. Итоги были озвучены на заседании Совета по развитию предпринимательства под руководством вице-губернатора Александра Руппеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он отметил, что за последние пять лет сектор МСП на Кубани демонстрирует устойчивый рост. Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 20,2% и достигло почти 320 тыс., что позволяет региону сохранять лидерство в Южном федеральном округе и занимать четвертую позицию в стране. За этот же период выручка МСП выросла в 1,8 раза и по итогам прошлого года приблизилась к 5 трлн руб. В сфере малого и среднего бизнеса занято более 46% всех работающих в экономике края, что, по словам господина Руппеля, подтверждает комфортные условия для предпринимателей.

В заседании приняли участие представители краевых и федеральных органов власти, институтов развития и бизнес-сообщества. Обсуждались действующие меры государственной поддержки, в том числе механизмы помощи предпринимателям — участникам специальной военной операции. Доклады по этой теме представили руководители Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова и Фонда микрофинансирования региона Оксана Слюсарева. Влияние налоговых изменений, которые начнут действовать с 1 января 2026 года, проанализировала представитель управления ФНС по Краснодарскому краю Елена Ловыгина.

Особое внимание уделили результатам рейтинга муниципальных образований по содействию развитию МСП. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности сформировал систему из 22 показателей, отражающих вовлеченность населения в предпринимательство, эффективность мер поддержки и качество работы муниципальных команд.

Руководитель департамента Василий Воробьев сообщил, что в основу оценки легли данные 2023 года, а также динамика изменений в 2024-м. В тройку городских лидеров вошли Анапа, Новороссийск и Сочи. Среди районов первые места заняли Туапсинский муниципальный округ, Новокубанский, Динской, Павловский и Северский районы, причем состав пятерки полностью обновился по сравнению с предыдущим годом.

Участники заседания также обсудили направления дальнейшей работы по усилению поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Мария Удовик