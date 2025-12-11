«Битцевскому маньяку» отказали в переводе из «Полярной совы»

Мосгорсуд отклонил жалобу маньяка Александра Пичушкина, известного как «битцевский маньяк», на отказ в переводе из колонии особого режима «Полярная сова». Об этом сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пичушкин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Александр Пичушкин

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Осужденный участвовал в слушании по видеосвязи. Он просил закрыть заседание из-за внимания СМИ к личности и делу, и «с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни». Против присутствия прессы также выступила мать Пичушкина, присутствовавшая в зале заседания.

Пичушкин подал иск о переводе в мае 2025 года. Сообщалось, что из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе маньяк просился в исправительное учреждение в Мордовии. В республике действует одна из семи колоний для пожизненно осужденных — «Торбеевский централ». Александр Пичушкин также просил взыскать со ФСИН 100 тыс. руб. в качестве компенсации за морально-нравственные страдания. Он указывал, что страдает от «заболевания системы кровообращения второй степени». В июне Замоскворецкий районный суд Москвы отказал маньяку в иске.

«Битцевский маньяк» совершал убийства с 1992 по 2006 год в Москве. Его жертвами стали 49 человек. Маньяк заявлял о планах убить 64 человека, по числу клеток на шахматной доске. В 2007 году Пичушкина приговорили к пожизненному лишению свободы. В апреле 2025 года стало известно, что маньяк планирует дать показания по еще 11 убийствам.

Никита Черненко