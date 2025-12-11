Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзникам необходимо «перейти к военному образу мышления». По его словам, альянс является «следующей целью» России.

«Мы — следующая цель России. И мы уже находимся под ударом. Когда я стал генеральным секретарем НАТО в прошлом году, я предупреждал, что то, что происходит на Украине, может произойти и с государствами-союзниками»,— сказал он, выступая в Берлине (цитата по «РИА Новости»).

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря подчеркнул, что Россия не имеет агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно закрепить соответствующие гарантии безопасности.

Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит собственное население к войне с Россией, а Евросоюз навязывает курс на ускоренную милитаризацию.