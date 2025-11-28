Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз готовятся к «большой войне» с Россией. По его словам, страны альянса оправдывают эти действия «несуществующими планами Кремля о нападении», запугивая собственное население.

«ЕСовцы проталкивают безудержную милитаризацию, хоронят изначальную концепцию единой Европы для мира и процветания, превращая ЕС в придаток НАТО. Как следствие, Европа стремительно теряет глобальный вес и конкурентоспособность»,— сказал он выступая на российско-белорусской презентации для дипломатического корпуса в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Несмотря на это, Россия, как заявил посол, не стремится к конфронтации, а совместно с единомышленниками работает над формированием новой архитектуры безопасности в Евразии. Мероприятие в посольстве России в Брюсселе, на котором господин Гончар сказал эти слова, было посвящено теме «Евразийская безопасность: вызовы и перспективы».