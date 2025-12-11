В законопроект об ограничениях против скрывающихся за рубежом включили поддержку их семей

Группа депутатов Государственной думы внесла законопроект об ограничениях против лиц, пытающихся избежать уголовного или административного наказания за рубежом. В документ включили статью о выделении ежемесячного пособия членам их семей, остающимся в России.

Новые ограничения направлены против граждан, признанных виновными в совершении уголовного преступления или административного правонарушения по некоторым составам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), включая нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ).

Согласно десятой статье законопроекта, члены семей граждан, попадающих под новые ограничения, получат право на «ежемесячное гуманитарное пособие». Так авторы инициативы предполагают обеспечить «жизнедеятельность» родителей, супругов и детей ограничиваемых лиц. При этом в документе указано, что родственники могут претендовать на пособие, только если у них нет самостоятельных источников дохода.

Размер пособия будет установлен правительством по согласованию с Центробанком. Выплаты будут формироваться из средств с замороженных счетов ограничиваемого гражданина.

С тех же замороженных счетов, согласно законопроекту, могут выделяться средства на возмещение имущественного ущерба. Подать соответствующий иск на ограничиваемого гражданина вправе как организации, так и физлица.

