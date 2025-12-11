В Госдуме подготовили новые меры против скрывающихся от наказания за рубежом
Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства во внутренние дела России подготовила пакет законопроектов об ограничениях против лиц, пытающихся избежать уголовного наказания за рубежом. Меры также будут применяться к виновным в некоторых административных правонарушениях, включая иноагентов. По данным «Ъ», законопроекты будут внесены в Госдуму до конца сегодняшнего дня.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Согласно инициативе, суть которой комиссия изложила в Telegram-канале, введение новых ограничений будет осуществляться по решению генерального прокурора России или его заместителя. Генпрокуратура также будет вести публичный реестр «Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры».
Список ограничительных мер:
- Запрет на регистрацию физлица в качестве ИП или самозанятого;
- Приостановка регистрации прав на недвижимость;
- Приостановка действия водительского удостоверения;
- Запрет регистрации транспортных средств;
- Отказ в заключении кредитного договора;
- Отказ в предоставлении гос- и муниципальных услуг онлайн;
- Приостановка действия лицензий;
- Запрет на дистанционное банковское обслуживание в РФ;
- Замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества
- Отказ в выполнении некоторых консульских действий;
- Запрет на заключение сделок и иных действий в интересах такого лица по доверенности;
- Запрет на использование электронной подписи.
Список не полон: как указали в думской комиссии, предполагается еще «ряд иных мер».
Ограничения будут вводиться против граждан, признанных виновными в совершении уголовного преступления или административного правонарушения по шести составам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Среди них: невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), призывы к нарушению территориальной целостности РФ (ст. 20.3.2 КоАП РФ), призывы к введению санкций против РФ (ст. 20.3.4 КоАП РФ), дискредитация Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 КоАП РФ), участие в деятельности «нежелательной» организации (ст. 20.33 КоАП РФ).
Как объяснили в комиссии, поправки подготовлены в качестве ответа на рост числа политически мотивированных отказов в экстрадиции преступников в Россию. По данным депутатов, за 11 месяцев 2025 года России отказали в выдаче 109 преступников.