На «ЗапСибНефтехиме» прошли испытания около 20 катализаторов

На предприятии «ЗапСибНефтехим» протестировали около 20 катализаторов для нефтехимической промышленности. По данным компании, в течение первого года работы тобольского Центра пилотирования технологий, открытого в конце 2024 года, были проведены испытания четырех катализаторов полимеризации, разработанных учеными научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации».

По словам исполнительного директора Центра пилотирования технологий, доктора химических наук Ильдара Салахова, результаты испытаний ускорят внедрение отечественных разработок и повысят эффективность производственных процессов на предприятиях СИБУРа. «Опытные партии полимеров, произведенные с использованием этих катализаторов, отправлены в "СИБУР ПолиЛаб", где прошли расширенные испытания – в том числе в составе готовых изделий. Впереди – промышленные испытания. Успешные решения будут запущены к производству на катализаторной фабрике СИБУРа в Казани, строительство которой началось в этом году»,– рассказал Ильдар Салахов.

Кроме того, на «ЗапСибНефтехиме» проводятся ресурсные испытания каталитических систем для процесса пиролиза. Для этого на действующем производстве установлены мобильные пилотные установки, которые получают фактические сырьевые потоки для оценки работы в реальном времени. По словам начальника лаборатории новых катализаторов научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» Максима Морозова, тестирование катализаторов в реальных производственных условиях позволяет значительно сократить время доработки новых образцов. «Идея тестировать катализаторы таким образом родилась в недрах компании. Реальные производственные условия помогают нам в прогнозировании и понимании, как будет работать новый катализатор на производстве. Благодаря этому доработка катализаторов занимает не годы, как ранее, а считанные месяцы»,– рассказал господин Морозов.

За пошедший год на мобильных установках протестировано около 15 образцов катализаторов пиролиза, включая разработки «СИБУР-Инновации». Наиболее перспективные образцы, демонстрирующие параметры отобраны для дальнейших испытаний.