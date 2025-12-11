На улице Пригородной в Краснодаре ограничат движение из-за стройки водопровода

С 12 декабря на участке улицы Пригородной в Краснодаре ограничат движение по полосам. Причиной стали работы по прокладке сетей водопровода к новой поликлинике, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы будут вестись методом горизонтального бурения (ГНБ). При благоприятных погодных условиях их планируется завершить до конца текущего года.

На время производства работ на участке улицы Пригородной в направлении Ростовского шоссе движение будет организовано по измененной схеме. Количество полос в данном направлении сократится с двух до одной, а для обеспечения проезда будет временно задействована одна полоса встречного движения. В зоне работ для движения транспорта в каждом направлении будет доступно по одной полосе.

Водителей призывают быть внимательнее на данном участке, выбирать альтернативные маршруты при возможности и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре в ночь на 10 декабря специалисты «Краснодартеплоэнерго» планировали перекрыть движение на участке улицы Карла Маркса. Мера необходима для проведения ремонтных работ на теплосетях.

Анна Гречко