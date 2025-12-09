В Краснодаре ночью перекроют участок улицы Карла Маркса из-за ремонта теплосетей
В Краснодаре специалисты «Краснодартеплоэнерго» ночью перекроют движение на участке улицы Карла Маркса. Мера необходима для проведения ремонтных работ на теплосетях. Об этом сообщает городской дептранс.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
С 21:00 9 декабря до 6:00 10 декабря будет закрыт отрезок ул. Карла Маркса вблизи перекрестка с ул. Красных Партизан. Движение также ограничат по крайней левой полосе улицы Красных Партизан в направлении улицы Воровского.
В указанное время будет недоступен поворот с ул. Красных Партизан на ул. Карла Маркса при движении в сторону Тургенева. Водителей просят учитывать изменения и соблюдать осторожность.