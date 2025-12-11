Антон Доронин: Ставрополье к 2036 году перейдет на отечественные семена

Ставропольский край к 2036 году планирует полностью перейти на отечественные семена и увеличить производство сельхозпродукции на 11,3%. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в интервью изданию «Бизнес-Журнал. Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам министра, развитие аграрного сектора является одним из основных приоритетов экономики края. Главная цель — достичь полного импортозамещения в сельском хозяйстве.

«Здесь особо важна отечественная селекция в семеноводстве, садоводстве, питомниках в крае», — отметил Антон Доронин.

Власти планируют выращивать посадочный материал для виноградарства, садоводства и ягодоводства.

Одной из приоритетных задач министр назвал борьбу с опустыниванием. Для этого необходимо развивать мелиоративную инфраструктуру за счет современных способов полива и расширения площадей орошаемых земель. Регион планирует ежегодно воспроизводить не менее 50 гектаров агролесомелиоративных насаждений из земель сельскохозяйственного назначения краевой собственности.

В животноводстве важно обеспечить технологическую независимость отрасли для повышения конкурентоспособности. «Спрос на качественные и разнообразные продукты питания, выращенные и произведенные в нашем крае, есть и у наших коллег за рубежом», — подчеркнул министр.

Также планируется развивать сельскохозяйственную кооперацию, рынок сбыта, увеличивать тепличные комплексы и наращивать объемы экспорта продукции АПК.

К 2036 году край планирует увеличить индекс производства сельхозпродукции до 104,0 против 92,5 в 2024 году. Долю переработки краевого сельскохозяйственного сырья планируется поднять до 90% с текущих 69%. Кроме того, власти намерены обеспечить 50 экологических курортов Ставрополья сертифицированными и экологически чистыми продуктами.

Министр также заявил, что Ставропольский край по итогам девяти месяцев 2025 года увеличил количество субъектов малого и среднего бизнеса до 330 тыс. и планирует привлечь свыше 400 млрд руб. инвестиций.

Тат Гаспарян