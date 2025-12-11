Ставропольский край планирует привлечь свыше 400 млрд рублей инвестиций

Ставропольский край по итогам девяти месяцев 2025 года увеличил количество субъектов малого и среднего бизнеса до 330 тыс. и планирует привлечь свыше 400 млрд руб. инвестиций. Об этом изданию «Бизнес-Журнал. Юг» сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Регион получил более 12 млрд руб. государственной поддержки на развитие бизнеса — на 13% больше, чем годом ранее. По прогнозам минэкономразвития, валовой региональный продукт вырастет более чем на 4% при общероссийском прогнозе в 2,5%.

Министерство экономического развития региона совместно с исполнительными органами края разработало Стратегию социально-экономического развития Ставропольского края до 2030 года и на период до 2036 года.

«Главная задача — достижение краем лидерской позиции в стране по качеству жизни населения»,— заявил Антон Доронин.

По его словам, основные направления развития края остаются неизменными.

Согласно стратегии-2036, край планирует к 2036 году увеличить объем ВРП на душу населения в 3,3 раза — до 1,8 млн руб. на человека (в 2024 году — 538 тыс. руб. на человека). Объем инвестиций в основной капитал должен вырасти в пять раз — до 1922,8 млрд руб. (в 2024 году — 383,9 млрд руб.).

Также планируется увеличить объем экспорта оказываемых услуг в 1,7 раза — до $202,3 млн (в 2024 году — $119,7 млн), повысить реальные денежные доходы населения края на 86% к уровню 2020 года и снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 67,3% (в 2024 году — 76,1%).

